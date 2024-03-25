Ворог бив з артилерії по селам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 березня 2024 року.
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День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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