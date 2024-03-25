25.03.2024 19:00 Дмитро Колонєй

Ворог бив з артилерії по селам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 березня 2024 року.