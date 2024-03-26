Подробиці ракетного удару по Харкову повідомив Ігор Терехов

Внаслідок ракетного удару у житловій шістнадцятиповерхівці вибито вікна.
Про це повідомляє РЕДПОСТ за посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
«Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки. Поранених та загиблих, на щастя, немає», – написав він у своєму телеграм-каналі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 березня близько о пів на дванадцяту ранку військові рф завдали ракетного удару по Харкову.
Комментариев: 0
День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
влажность:
давление:
ветер: