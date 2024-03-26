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26.03.2024  12:31   Рита Парфенова

Подробиці ракетного удару по Харкову повідомив Ігор Терехов

Внаслідок ракетного удару у житловій шістнадцятиповерхівці вибито вікна.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ за посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки. Поранених та загиблих, на щастя, немає», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 березня близько о пів на дванадцяту ранку військові рф завдали ракетного удару по Харкову.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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