26.03.2024 12:31 Рита Парфенова

Подробиці ракетного удару по Харкову повідомив Ігор Терехов

Внаслідок ракетного удару у житловій шістнадцятиповерхівці вибито вікна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ за посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки. Поранених та загиблих, на щастя, немає», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 березня близько о пів на дванадцяту ранку військові рф завдали ракетного удару по Харкову.