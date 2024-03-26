26.03.2024 11:59 Рита Парфенова

Окупанти вдарили ракетою по житловому району Харкова

26 березня близько о пів на дванадцяту ранку військові рф завдали ракетного удару по Харкову.

Як повідомляє РЕДПОСТ за посиланням на міського голову Ігоря Терехова, у Харкові почули один вибух.

«Попередньо «приліт» у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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За словами Терехова, попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань - уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова працівники КП ««Харківблагоустрій» прибирають наслідки нічного удару «шахеда».