Окупанти вдарили ракетою по житловому району Харкова

26 березня близько о пів на дванадцяту ранку військові рф завдали ракетного удару по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ за посиланням на міського голову Ігоря Терехова, у Харкові почули один вибух.
«Попередньо «приліт» у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо», – написав він у своєму телеграм-каналі.
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За словами Терехова, попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань - уточнюється.
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День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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