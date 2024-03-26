    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти вдарили ракетою по житловому району Харкова
26.03.2024  11:59   Рита Парфенова

Окупанти вдарили ракетою по житловому району Харкова

26 березня близько о пів на дванадцяту ранку військові рф завдали ракетного удару по Харкову.

ракетний удар

Як повідомляє РЕДПОСТ за посиланням на міського голову Ігоря Терехова, у Харкові почули один вибух.

«Попередньо «приліт» у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

За словами Терехова, попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань - уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова працівники КП ««Харківблагоустрій» прибирають наслідки нічного удару «шахеда».
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.03 Надзвичайні події Подробиці ракетного удару по Харкову повідомив Ігор Терехов 24.03 Надзвичайні події Фото наслідків одного з ракетних ударів по Харкову оприлюднили в прокуратурі 21.03 Надзвичайні події Про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову розповіли в ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 