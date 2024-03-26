Комунальники Харкова замінили 240 пожежних гідрантів

26.03.2024 13:59 Рита Парфенова

У Харкові з початку поточного року бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» здійснили заміну 240 пожежних гідрантів.

За словами провідного інженера районної служби Сергія Самойлова, поряд із щоденним обслуговуванням водопровідних систем району, особлива увага приділяється пожежному захисту. У цьому році було замінено 82 гідранти та відремонтовано 75. Важливо зберігати ці механізми у належному стані, особливо з урахуванням можливих пожеж внаслідок ворожої агресії.

Пан Самойлов додав, що разом із новими гідрантами широко використовуються і відремонтовані, які виготовляються та обслуговуються на підприємстві. Це дозволяє забезпечувати надійність та тривалий термін служби цих важливих пристроїв.

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