Комунальники Харкова замінили 240 пожежних гідрантів

У Харкові з початку поточного року бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» здійснили заміну 240 пожежних гідрантів.
Пан Самойлов додав, що разом із новими гідрантами широко використовуються і відремонтовані, які виготовляються та обслуговуються на підприємстві. Це дозволяє забезпечувати надійність та тривалий термін служби цих важливих пристроїв.
Читайте нас у Facebook, Telegram та InstagramРаніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова працівники КП ««Харківблагоустрій» прибирають наслідки нічного удару «шахеда».
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День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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