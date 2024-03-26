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26.03.2024  13:59   Рита Парфенова

Комунальники Харкова замінили 240 пожежних гідрантів

У Харкові з початку поточного року бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» здійснили заміну 240 пожежних гідрантів.

У Харкові замінили 240 пожежних гідрантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  інтенсивними темпами ведеться робота в цьому важливому напрямку у Новобаварському районі.
 
За словами провідного інженера районної служби Сергія Самойлова, поряд із щоденним обслуговуванням водопровідних систем району, особлива увага приділяється пожежному захисту. У цьому році було замінено 82 гідранти та відремонтовано 75. Важливо зберігати ці механізми у належному стані, особливо з урахуванням можливих пожеж внаслідок ворожої агресії.

Пан Самойлов додав, що разом із новими гідрантами широко використовуються і відремонтовані, які виготовляються та обслуговуються на підприємстві. Це дозволяє забезпечувати надійність та тривалий термін служби цих важливих пристроїв.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова працівники КП ««Харківблагоустрій» прибирають наслідки нічного удару «шахеда».

 

Тэги:  вода, харків
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