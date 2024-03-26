26.03.2024 14:29 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару по Харкову показали в прокуратурі

Вранці 26 березня ворог вкотре здійснив повітряну атаку на Харків, внаслідок чого постраждав чоловік.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, 26 березня близько 11:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова.



Пошкоджено нежитлову будівлю. У багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду.



Гостру реакцію на стрес отримав 64-річний цивільний чоловік.





За попередніми даними, удар був завданий крилатою ракетою Х-35У.



Слідчо-прокурорська група провела огляд місця події та зібрала уламки ракети, які в подальшому будуть направлені на відповідну експертизу.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 березня близько о пів на дванадцяту ранку військові рф завдали ракетного удару по Харкову.





