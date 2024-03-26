Працюємо над тим, щоб скорочувати інтервали в метро, – Ігор Терехов

У Харкові вже скоротили інтервали між потягами метро у час пік.
Саме це було заявлено сьогодні, 26 березня, міським головою Ігорем Тереховим під час ефіру загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає РЕДПОСТ.
Мер зазначив, що у перші дні блекауту у місті, коли енергопостачання не було зовсім, працювали муніципальні автобуси за спеціально розробленою схемою.
«Сьогодні працює метрополітен. У час пік ми скоротили інтервали з 20 хвилин до 12-14. І працюємо над тим, щоб скорочувати ці інтервали. Крім того, наші муніципальні автобуси довозять людей до станцій метрополітену і працюють на інших маршрутах», – розповів Ігор Терехов.
На жаль, за словами мера міста, наразі немає можливості запустити електричний транспорт – трамваї, тролейбуси.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через зруйнування ТЕЦ-5 ударом ворога, Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста.
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День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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