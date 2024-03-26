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26.03.2024  14:52   Рита Парфенова

Працюємо над тим, щоб скорочувати інтервали в метро, – Ігор Терехов

У Харкові вже скоротили інтервали між потягами метро у час пік.


Фото: РЕДПОСТ

Саме це було заявлено сьогодні, 26 березня, міським головою Ігорем Тереховим під час ефіру загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає РЕДПОСТ.

Мер зазначив, що у перші дні блекауту у місті, коли енергопостачання не було зовсім, працювали муніципальні автобуси за спеціально розробленою схемою.

«Сьогодні працює метрополітен. У час пік ми скоротили інтервали з 20 хвилин до 12-14. І працюємо над тим, щоб скорочувати ці інтервали. Крім того, наші муніципальні автобуси довозять людей до станцій метрополітену і працюють на інших маршрутах», – розповів Ігор Терехов.

На жаль, за словами мера міста, наразі немає можливості запустити електричний транспорт – трамваї, тролейбуси.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через зруйнування ТЕЦ-5 ударом ворога, Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста.

Тэги:  транспорт, харків
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