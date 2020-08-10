Главная Новости Криминал и происшествия Банкрот ворочал миллионами: обнаружено незаконное производство (ФОТО)
10.08.2020  16:49   

Банкрот ворочал миллионами: обнаружено незаконное производство (ФОТО)

Год научно-производственная фирма незаконно производила и продавала продукцию.


//hk.npu.gov.uа
В Дергачевскую местную прокуратуру поступили материалы о причастности должностных лиц Дублянского спиртового завода к организации незаконного производства неучтенной спиртосодержащей продукции (биоэтанола) на мощностях предприятия с целью личного обогащения.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие последние годы находится в стадии банкротства и официально не осуществляет производственной деятельности, лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачнымы изделиями аннулированы,
 
Лицензию на производство и продажу спирта этилового и биоэтанола не получало. 
 
Однако, должностные лица государственного предприятия осуществляли незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью, руководителем которого является 43 - летняя женщина.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  банкров, контрабанда, харьков, незаконное производство
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 