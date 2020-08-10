10.08.2020 16:49

Банкрот ворочал миллионами: обнаружено незаконное производство (ФОТО)

Год научно-производственная фирма незаконно производила и продавала продукцию.



//hk.npu.gov.uа

В Дергачевскую местную прокуратуру поступили материалы о причастности должностных лиц Дублянского спиртового завода к организации незаконного производства неучтенной спиртосодержащей продукции (биоэтанола) на мощностях предприятия с целью личного обогащения.

В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие последние годы находится в стадии банкротства и официально не осуществляет производственной деятельности, лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачнымы изделиями аннулированы,

Лицензию на производство и продажу спирта этилового и биоэтанола не получало.

Однако, должностные лица государственного предприятия осуществляли незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью, руководителем которого является 43 - летняя женщина.