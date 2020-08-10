10.08.2020 14:24

Труп в Пятихатках не подтвердился, – Нацполиция

Информация в соцсетях о якобы найденном возле Белгородского шоссе трупе в Нацполиции не подтвердили.



// Facebook

Напомним, утром в местных пабликах появилась информация о якобы найденном трупе в Пятихатках, возле Белгородского шоссе.

«Сотрудники уголовного розыска не подтверждают эту информацию. по этому поводу в полицию никто не обращался», – прокомментировали информацию в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.