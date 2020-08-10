В Пятихатках нашли труп

О происшествии очевидцы сообщили в соцсетях.
10 августа в Пятихатках вдоль Белгородского шоссе найден труп в кустах.
«Гуляла с собакой, собака забежала в посадку и начала лаять, я сделала шаг и сразу назад. Лежало тело мужчины, на вид 30-35 лет, одет неплохо, видно, что не бомж. Вызвала полицию. Сказали передозировка, а может сбили на трассе и туда сбросили, там заросли густые. Установит следствие. Фото только такое», – сообщила очевидица паблику ХС.
Официальная информация уточняется.
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