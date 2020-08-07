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07.08.2020  10:28   

ГБР задержало на взятке работника налоговой службы (ВИДЕО, ФОТО)

ГБР разоблачило и задержало главного государственного ревизора-инспектора отдела контрольно-проверочной работы физических лиц ГУ ГНС в Харьковской области во время получения 50 000 гривен взятки.


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По данным предварительного расследования, налоговик систематически требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду при содействии непроведение проверки предприятия и его контрагентов, а также непринятие мер правового реагирования со стороны налоговой службы и других контролирующих органов.

6 августа чиновника задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно после получения неправомерной выгоды в сумме 50 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Источник:   ГБР
 Тэги:  взятка, гбр, харьков
 
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