06.08.2020 17:18

Смертельное ДТП: сбил велосипедиста и бросил умирать (ФОТО)

В суд направлены материалы уголовного дела.



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Следователем отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области закончено досудебное расследование по двум уголовным производствами, открытыми по ч.1 ст.135 (Оставление в опасности), ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 21 июня 2020 года около 19:00 вблизи дома № 12-А по улице Залютинской в ​​городе Харькове произошло столкновение автомобиля Mersedes Benz под управлением 49-летнего водителя с велосипедом «Mongoos» под управлением 32-летнего мужчины.

После аварии водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

Через несколько дней после ДТП велосипедист скончался в больнице.

Если бы человеку оказали вовремя медицинскую помощь, вероятно он бы остался живым.

30 июня водителю сообщено в Подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.135, ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

31 июля следователи вручили подозреваемому обвинительные акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу.