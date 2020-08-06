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06.08.2020  17:18   

Смертельное ДТП: сбил велосипедиста и бросил умирать (ФОТО)

В суд направлены материалы уголовного дела.


//hk.npu.gov.uа
Следователем отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области закончено досудебное расследование по двум уголовным производствами, открытыми по ч.1 ст.135 (Оставление в опасности), ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта  лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, что 21 июня 2020 года около 19:00 вблизи дома № 12-А по улице Залютинской в ​​городе Харькове произошло столкновение автомобиля Mersedes Benz под управлением 49-летнего водителя с велосипедом «Mongoos» под управлением 32-летнего мужчины. 
 
После аварии водитель автомобиля с места ДТП скрылся. 
 
Через несколько дней после ДТП велосипедист скончался в больнице. 
 
Если бы человеку оказали вовремя медицинскую помощь, вероятно он бы остался живым.
 
30 июня водителю сообщено в Подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.135, ч.2 ст.  286 Уголовного кодекса Украины.
 
Ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
 
31 июля следователи вручили подозреваемому обвинительные акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, сбил и уехал
 
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