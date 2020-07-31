Подробности ДТП на ХТЗ: один из водителей сбежал с места аварии

В пресс-службе патрульной полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Лосева.
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Toyota и Volkswagen.
Медики госпитализировали водителя автомобиля Toyota в больницу.
Водитель автомобиля Vokswagen покинул место происшествия до приезда полиции.
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажность:
давление:
ветер: