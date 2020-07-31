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31.07.2020  11:18   

Подробности ДТП на ХТЗ: один из водителей сбежал с места аварии

В пресс-службе патрульной полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Лосева.


// Facebook

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Toyota и Volkswagen.

Медики госпитализировали водителя автомобиля Toyota в больницу.

Водитель автомобиля Vokswagen покинул место происшествия до приезда полиции.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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