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31.07.2020  10:41   

На ХТЗ перевернулась легковушка (ВИДЕО)

Авария произошла утром 31 июля.


// Facebook

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП случилось на улице Лосевской в районе станции метро им. Масельского.

Информации о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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