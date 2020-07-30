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30.07.2020  10:05   

Интернет-продавцы обманули харьковских селян на миллион (ФОТО)

Харьковские правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы мошенников


// hk.npu.gov.ua

Установлено, что в состав группировки входили 9 человек, которые использовали несколько преступных схем.

В частности, в течение 2017-2019 годов мошенники размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети Интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем злоумышленники предлагали потерпевшим сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и завладевали переведенными средствами.

Также следователями установлено несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки.

Злоумышленники обманом завладели денежными средствами и продукцией предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины. Общая сумма материального ущерба составила более миллиона гривен.

В настоящее время органом досудебного расследования задокументированы 11 эпизодов преступлений.



29 июля харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории 3 регионов Украины, во время которых изъяли полученные преступным путем денежные средства и другие ценности, записи «черной бухгалтерии", средства связи и другую технику.

Сейчас четыре члена группы задержаны детективами в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

После завершения комплекса необходимых следственно-розыскных мероприятий органом досудебного расследования также будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к преступной деятельности лиц.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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