18.06.2020 12:49

Хулиганство: забросан камнями автобус (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства повреждения автобуса.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции 17 июня 2020 года около 23:00 в дежурную часть Новобаварского райотдела поступило сообщение о том, что неизвестные возле улицы Полтавский Шлях забросали камнями автобус.

На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные. Полицейские установили, что в автобусе "Mercedes Benz", который следовал по маршруту Киев-Харьков, находилось 12 человек.

По словам очевидцев полицейские выяснили, что во время движения в городе Харькове вблизи улицы Полтавский Шлях в автобус полетели камни. В результате было разбито стекло в двух окнах. Никто из граждан не пострадал.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному уголовного преступления.