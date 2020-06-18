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18.06.2020  12:49   

Хулиганство: забросан камнями автобус (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства повреждения автобуса.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции 17 июня 2020 года около 23:00 в дежурную часть Новобаварского райотдела поступило сообщение о том, что неизвестные возле улицы Полтавский Шлях забросали камнями автобус.
 
На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные. Полицейские установили, что в автобусе "Mercedes Benz", который следовал по маршруту Киев-Харьков, находилось 12 человек.
 
По словам очевидцев полицейские выяснили, что во время движения в городе Харькове вблизи улицы Полтавский Шлях в автобус полетели камни. В результате было разбито стекло в двух окнах. Никто из граждан не пострадал.
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
 
Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному уголовного преступления.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, забросали автобус, харьков, разбили окна автобуа
 
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