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02.06.2020  08:30   

Полиция расследует самоубийственный шаг мужчины из окна

Полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины в Основянском районе.


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Предварительно установлено, что житель дома по проспекту Гагарина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на восьмом этаже.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 1 июня около 12:10.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 50-летний житель дома.

Информация зарегистрирована в территориальном отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, суицид, полиция, харьков
 
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