02.06.2020 08:30

Полиция расследует самоубийственный шаг мужчины из окна

Полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины в Основянском районе.



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Предварительно установлено, что житель дома по проспекту Гагарина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на восьмом этаже.



Сообщение о происшествии поступило в полицию 1 июня около 12:10.



По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции.



Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 50-летний житель дома.



Информация зарегистрирована в территориальном отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.