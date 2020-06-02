Полиция расследует самоубийственный шаг мужчины из окна

Полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины в Основянском районе.
Предварительно установлено, что житель дома по проспекту Гагарина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на восьмом этаже.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 1 июня около 12:10.
По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 50-летний житель дома.
Информация зарегистрирована в территориальном отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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