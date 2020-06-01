Смерть под дождем: мужчина разбился, выпав из окна (ФОТО)

О происшествии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Гагарина, 80 погиб мужчина.
По предварительным данным харьковчанин выпал из окна восьмого этажа.
Полиция и медики на месте.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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