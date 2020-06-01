Главная Новости Криминал и происшествия Смерть под дождем: мужчина разбился, выпав из окна (ФОТО)
01.06.2020  13:46   

Смерть под дождем: мужчина разбился, выпав из окна (ФОТО)

О происшествии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Гагарина, 80 погиб мужчина.

По предварительным данным харьковчанин выпал из окна восьмого этажа.

Полиция и медики на месте.

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