Ушедшего в кафе подростка разыскали в соседней области

Полицейские Харьковщины в течение суток вернули родителям несовершеннолетнюю жительницу Сахновщинского района.
30 мая в полицию обратилась мать 15-летней девушки и сообщила, что накануне вечером ее дочь пошла в кафе и домой не вернулась.
Работники ювенальной превенции разыскали пропавшую.
Все это время она находилась у знакомого парня в городе Перещепино Днепропетровской области. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Девушку вернули домой.
В отношении родителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. С девушкой полицейские провели профилактическую беседу.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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