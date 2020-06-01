01.06.2020 16:04

Ушедшего в кафе подростка разыскали в соседней области

Полицейские Харьковщины в течение суток вернули родителям несовершеннолетнюю жительницу Сахновщинского района.



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30 мая в полицию обратилась мать 15-летней девушки и сообщила, что накануне вечером ее дочь пошла в кафе и домой не вернулась.



Работники ювенальной превенции разыскали пропавшую.

Все это время она находилась у знакомого парня в городе Перещепино Днепропетровской области. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Девушку вернули домой.



В отношении родителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. С девушкой полицейские провели профилактическую беседу.