31.05.2020 11:46

Внимание, розыск: 15-летняя девушка пошла в кафе и не вернулась (ФОТО)

Сахновщинским отделом полиции устанавливается местонахождение Натальи Кириняченко, 2005 года рождения.



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Девушка вечером 29 мая ушла в кафе и не вернулась.

На вид Наталье 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные окрашенные рыжие волосы.



Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.



Несовершеннолетняя ранее уходила из дома. Может находиться в городе Перещепино Днепропетровской области.



«Если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемой, просим сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам 0576231363 (дежурная часть) или 102», – обращаются правоохранители.