Внимание, розыск: 15-летняя девушка пошла в кафе и не вернулась (ФОТО)

Сахновщинским отделом полиции устанавливается местонахождение Натальи Кириняченко, 2005 года рождения.
Девушка вечером 29 мая ушла в кафе и не вернулась.
На вид Наталье 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные окрашенные рыжие волосы.
Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.
Несовершеннолетняя ранее уходила из дома. Может находиться в городе Перещепино Днепропетровской области.
«Если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемой, просим сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам 0576231363 (дежурная часть) или 102», – обращаются правоохранители.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений.
Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
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