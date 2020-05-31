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31.05.2020  11:46   

Внимание, розыск: 15-летняя девушка пошла в кафе и не вернулась (ФОТО)

Сахновщинским отделом полиции устанавливается местонахождение Натальи Кириняченко, 2005 года рождения.


// Facebook

Девушка вечером 29 мая ушла в кафе и не вернулась.

На вид Наталье 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные окрашенные рыжие волосы.

Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.

Несовершеннолетняя ранее уходила из дома. Может находиться в городе Перещепино Днепропетровской области.

«Если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемой, просим сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам 0576231363 (дежурная часть) или 102», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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