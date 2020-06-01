Главная Новости Криминал и происшествия Машина в смятку, но живой: через сутки на месте смертельного ДТП автомобиль врезался в столб (ФОТО)
01.06.2020  09:11   

Машина в смятку, но живой: через сутки на месте смертельного ДТП автомобиль врезался в столб (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Харькове.


// Нацполиция

31 мая около 05:00 на Московском проспекте водитель автомобиля «Hyundai Elantra» не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии травмы получил 33-летний водитель. С ссадинами и ушибами его доставили в больницу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что около полуночи 30 мая практически на том же месте произошло ДТП, в котором погибли два человека.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Криминал и происшествия Под Харьковом автобус съехал в кювет: есть пострадавшие (ФОТО) 30.05 Криминал и происшествия Патрульные выложили видео ДТП, в котором погиб полицейский 30.05 Криминал и происшествия Столкновение с патрульным автомобилем на Московском проспекте: полицейский и пассажирка в Daewoo погибли на месте (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 