01.06.2020 09:11

Машина в смятку, но живой: через сутки на месте смертельного ДТП автомобиль врезался в столб (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Харькове.



// Нацполиция

31 мая около 05:00 на Московском проспекте водитель автомобиля «Hyundai Elantra» не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии травмы получил 33-летний водитель. С ссадинами и ушибами его доставили в больницу.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что около полуночи 30 мая практически на том же месте произошло ДТП, в котором погибли два человека.