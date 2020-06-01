Машина в смятку, но живой: через сутки на месте смертельного ДТП автомобиль врезался в столб (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Харькове.
31 мая около 05:00 на Московском проспекте водитель автомобиля «Hyundai Elantra» не справился с управлением и врезался в столб.
В результате аварии травмы получил 33-летний водитель. С ссадинами и ушибами его доставили в больницу.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что около полуночи 30 мая практически на том же месте произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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