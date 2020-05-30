Главная Новости Криминал и происшествия Столкновение с патрульным автомобилем на Московском проспекте: полицейский и пассажирка в Daewoo погибли на месте (ФОТО)
30.05.2020  11:07   

Столкновение с патрульным автомобилем на Московском проспекте: полицейский и пассажирка в Daewoo погибли на месте (ФОТО)

В результате ДТП погибли 2 человека и 3 полицейских получили травмы.


// ГСЧС

Авария произошла 30 мая около 00:20 на проспекте Московском, 181.

Установлено, что водитель автомобиля «Daewoo Lanos» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем «Toyota Prius».

От удара произошло возгорание автомобиля «Daewoo Lanos», в результате чего 22-летний водитель - сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте происшествия.

Водители, проезжавшие рядом, пытались сбить пламя с помощью огнетушителей, однако безуспешно. Полностью погасить огонь удалось лишь после прибытия 2 подразделений ГСЧС на автоцистернах.

Также в результате столкновения получили травмы полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю и 26 и 23-летним пассажирам автомобиля «Toyota Prius» оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Информация о происшествии зарегистрирована в Москоском отделе полиции. Для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований материалы направлены в ГБР.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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