Столкновение с патрульным автомобилем на Московском проспекте: полицейский и пассажирка в Daewoo погибли на месте (ФОТО)

В результате ДТП погибли 2 человека и 3 полицейских получили травмы.
Авария произошла 30 мая около 00:20 на проспекте Московском, 181.
Установлено, что водитель автомобиля «Daewoo Lanos» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем «Toyota Prius».
От удара произошло возгорание автомобиля «Daewoo Lanos», в результате чего 22-летний водитель - сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте происшествия.
Водители, проезжавшие рядом, пытались сбить пламя с помощью огнетушителей, однако безуспешно. Полностью погасить огонь удалось лишь после прибытия 2 подразделений ГСЧС на автоцистернах.
Также в результате столкновения получили травмы полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю и 26 и 23-летним пассажирам автомобиля «Toyota Prius» оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Информация о происшествии зарегистрирована в Москоском отделе полиции. Для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований материалы направлены в ГБР.
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