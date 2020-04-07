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07.04.2020  08:39   

В ДТП на Тракторостроителей пострадала женщина (ФОТО)

Обстоятельства столкновения выяснит следствие.


// Патрульная полиция

6 апреля около 15:40 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Тракторостроителей, 92/2.

Участниками столкновения стали автомобили: Nissan и Daewoo.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Nissan. Медики госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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