В ДТП на Тракторостроителей пострадала женщина (ФОТО)

Обстоятельства столкновения выяснит следствие.
6 апреля около 15:40 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Тракторостроителей, 92/2.
Участниками столкновения стали автомобили: Nissan и Daewoo.
В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Nissan. Медики госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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