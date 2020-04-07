В ДТП на Тракторостроителей пострадала женщина (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 6 апреля Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 апреля Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.