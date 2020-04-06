ДТП: жесткое столкновение на переходе (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке- авария.
ДТП произошло на проспекте Тракторостроителей.
Напротив городского Дворца детского и юношеского творчества разбиты две легковушки, столкнувшиеся на пешеходном переходе.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Солнце будет выглядывать из-за облаков, но не так часто, как хотелось бы. Без осадков.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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