Главная Новости Криминал и происшествия Задержание фуры с контрафактным алкоголем: прокуратура хлопочет об аресте имущества (ФОТО)
02.04.2020  13:23   

Задержание фуры с контрафактным алкоголем: прокуратура хлопочет об аресте имущества (ФОТО)

В Харькове изъяли около 25 000 бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками.


//khar.gp.gov.ua

Напомним, в одной из промышленных зон города правоохранители обнаружили грузовики с большим количеством водочных изделий, которые должны марки акцизного налога с признаками подделки. В ходе осмотра изъято около 25 000 бутылок водочных изделий, а также два грузовых транспортных средства.

Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, перевозка в целях использования при продаже поддельных марок акцизного налога).

В настоящее время готовится ходатайство об аресте изъятого имущества и указанных транспортных средств.
 
Указанное уголовное производство расследует Холодногорский отдел полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, алкоголь, харьков, контрафакт, арест имущества
 
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