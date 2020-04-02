02.04.2020 13:23

Задержание фуры с контрафактным алкоголем: прокуратура хлопочет об аресте имущества (ФОТО)

В Харькове изъяли около 25 000 бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками.



//khar.gp.gov.ua

Напомним, в одной из промышленных зон города правоохранители обнаружили грузовики с большим количеством водочных изделий, которые должны марки акцизного налога с признаками подделки. В ходе осмотра изъято около 25 000 бутылок водочных изделий, а также два грузовых транспортных средства.

Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, перевозка в целях использования при продаже поддельных марок акцизного налога).



В настоящее время готовится ходатайство об аресте изъятого имущества и указанных транспортных средств.



Указанное уголовное производство расследует Холодногорский отдел полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.



Досудебное расследование продолжается.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.