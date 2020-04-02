02.04.2020 08:41

Харьков отличился масштабным производством контрафактного алкоголя (ФОТО)

СБУ разоблачила масштабный механизм реализации алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, функционировавший в трех регионах страны.



//ssu.gov.ua

По данным следствия, несколько частных производителей ликероводочной продукции из Винницкой и Харьковской областей наладили нелегальное производство и продажа неучтенного алкоголя. Товар с поддельными марками акцизного налога они реализовывали владельцам мелких торговых сетей по всей Украине. Оптовые партии продукции злоумышленники непосредственно отгружали клиентам с территории заводов, а также доставляли заказчикам через один из известных почтовых сервисов.



В результате совместных спецопераций правоохранители задержали во время доставки заказчикам в Донецкой области, Винницкой и Харьковской несколько грузовиков с расфасованным контрафактом.



Так, в Харьковской области в автомобиле злоумышленников было обнаружено 25 000 бутылок поддельной водочной продукции общей стоимостью почти 1,5 миллиона гривен.





В транспортном средстве жителей Могилева-Подольского, которые действовали по аналогичной схеме, правоохранители нашли 5000 литров контрафакта. Ориентировочная стоимость обнаруженной партии подделки составляет 2 миллиона гривен.



Грузовики с неучтенным алкоголем задержаны также и в районе проведения ООС. Во время осмотра автомобиля обнаружено 18 поддонов с ликероводочной продукцией с поддельными акцизными марками, а также большое количество расфасованной водки и коньяка.

По предварительным оценкам, стоимость выявленного контрафакта составляет более 13 миллионов гривен.



По фактам незаконной деятельности возбуждены уголовные производства по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственные действия.