Харьков отличился масштабным производством контрафактного алкоголя (ФОТО)

СБУ разоблачила масштабный механизм реализации алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, функционировавший в трех регионах страны.
По данным следствия, несколько частных производителей ликероводочной продукции из Винницкой и Харьковской областей наладили нелегальное производство и продажа неучтенного алкоголя. Товар с поддельными марками акцизного налога они реализовывали владельцам мелких торговых сетей по всей Украине. Оптовые партии продукции злоумышленники непосредственно отгружали клиентам с территории заводов, а также доставляли заказчикам через один из известных почтовых сервисов.
В результате совместных спецопераций правоохранители задержали во время доставки заказчикам в Донецкой области, Винницкой и Харьковской несколько грузовиков с расфасованным контрафактом.
Так, в Харьковской области в автомобиле злоумышленников было обнаружено 25 000 бутылок поддельной водочной продукции общей стоимостью почти 1,5 миллиона гривен.
В транспортном средстве жителей Могилева-Подольского, которые действовали по аналогичной схеме, правоохранители нашли 5000 литров контрафакта. Ориентировочная стоимость обнаруженной партии подделки составляет 2 миллиона гривен.
Грузовики с неучтенным алкоголем задержаны также и в районе проведения ООС. Во время осмотра автомобиля обнаружено 18 поддонов с ликероводочной продукцией с поддельными акцизными марками, а также большое количество расфасованной водки и коньяка.
По предварительным оценкам, стоимость выявленного контрафакта составляет более 13 миллионов гривен.
По фактам незаконной деятельности возбуждены уголовные производства по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажность:
давление:
ветер: