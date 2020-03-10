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10.03.2020  18:02   

По факту гибели юноши на территории рынка Барабашово проводится расследование

Следователями СУ ГУНП в Харьковской области осуществляется надлежащий комплекс необходимых следственных действий с целью установления всех обстоятельств трагедии и привлечение виновных лиц к ответственности.


// Нацполиция

Напомним, 27 февраля около 19:00 в отделение реанимации харьковской городской больницы с территории рынка ТЦ "Барабашово" в тяжелом состоянии был госпитализирован 16-летний харьковчанин. Предварительно, многочисленные травмы парень получил при падении с крыши, на котором осуществлял ремонт. Через час, несмотря на все реанимационные мероприятия врачей, парень умер, не приходя в сознание.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Все собранные во время осмотра материалы были переданы в следственное управление областного главка полиции.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, производство, харьков, полиция, расследование
 
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