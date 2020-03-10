По факту гибели юноши на территории рынка Барабашово проводится расследование

Следователями СУ ГУНП в Харьковской области осуществляется надлежащий комплекс необходимых следственных действий с целью установления всех обстоятельств трагедии и привлечение виновных лиц к ответственности.
Напомним, 27 февраля около 19:00 в отделение реанимации харьковской городской больницы с территории рынка ТЦ "Барабашово" в тяжелом состоянии был госпитализирован 16-летний харьковчанин. Предварительно, многочисленные травмы парень получил при падении с крыши, на котором осуществлял ремонт. Через час, несмотря на все реанимационные мероприятия врачей, парень умер, не приходя в сознание.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Все собранные во время осмотра материалы были переданы в следственное управление областного главка полиции.
Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Досудебное расследование по данному факту продолжается.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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