Главная Новости Криминал и происшествия На рынке Барабашово подросток погиб вследствие несчастного случая на производства - комментарии медиков (ФОТО)
04.03.2020  11:55   

На рынке Барабашово подросток погиб вследствие несчастного случая на производства - комментарии медиков (ФОТО)

По оперативной информации о количестве несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в период с 21 по 27 февраля 2020 в Харькове произошло 7 несчастных случаем на производстве. Из них один со смертельным исходом.


://facebook.com

Социальные сети Харькова облетела информация о трагической смерти подростка на рынке Барабашово. Максим Борзов работал на ООО «Слобажанская строительная компания» , которая является генподрядчиком на рынке Барабашово по замене и ремонту тентов.

По информации из соцсети ребенок должен был роаботать в цеху, но его направили на высотные работы без страховки. В результате парень сорвался, по данным медиков, примерно с 10 метровой высоты и погиб.

Сведения о гибели в реззультате травмы на производстве занесены в реестр и выставлены в оперативной информации о количестве несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в период с 21 по 27 февраля 2020 .

В своих комментариях медики городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи № 4 им. проф. А. И. Мещанинова говорят, что пострадавший поступил 27 февраля на карете скорой помощи с района рынка Барабашово.

Состояние было крайней степени тяжести, практически в состоянии клинической смерти. Максим поступил в 18-50 и до полуночи медики боролись за его жизнь, проводя реанимационные мероприятия. У пострадавшего была закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, закрытая травма грудной клетки, перелом костей таза. Пациент был в состоянии травматического шока.

В течении многих часов медики непрерывно проводили реанимационные мероприятия, однако травмы подростка оказались несовместимыми с жызнью.

В полиции факт смерти на производстве подтвердили. Открыто уголовное производство по ч2. в 272 УКУ. Продолжается расследование следственным отделом ГУНП в Харьковской области

 

 

 

Источник:   Собственный источник
 Тэги:  травма, смпрть, производство, барабашово, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия Травмированный португалец: полиция выясняет, как пострадал болельщик 20.01 Криминал и происшествия Пригородная электричка Крещенским утром тяжело травмировала женщину (ФОТО) 07.11 Криминал и происшествия В Харькове допросили жену таксиста, который в "шутку" потерял обе ноги
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 