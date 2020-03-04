04.03.2020 11:55

На рынке Барабашово подросток погиб вследствие несчастного случая на производства - комментарии медиков (ФОТО)

По оперативной информации о количестве несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в период с 21 по 27 февраля 2020 в Харькове произошло 7 несчастных случаем на производстве. Из них один со смертельным исходом.



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Социальные сети Харькова облетела информация о трагической смерти подростка на рынке Барабашово. Максим Борзов работал на ООО «Слобажанская строительная компания» , которая является генподрядчиком на рынке Барабашово по замене и ремонту тентов.

По информации из соцсети ребенок должен был роаботать в цеху, но его направили на высотные работы без страховки. В результате парень сорвался, по данным медиков, примерно с 10 метровой высоты и погиб.

Сведения о гибели в реззультате травмы на производстве занесены в реестр и выставлены в оперативной информации о количестве несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в период с 21 по 27 февраля 2020 .

В своих комментариях медики городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи № 4 им. проф. А. И. Мещанинова говорят, что пострадавший поступил 27 февраля на карете скорой помощи с района рынка Барабашово.

Состояние было крайней степени тяжести, практически в состоянии клинической смерти. Максим поступил в 18-50 и до полуночи медики боролись за его жизнь, проводя реанимационные мероприятия. У пострадавшего была закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, закрытая травма грудной клетки, перелом костей таза. Пациент был в состоянии травматического шока.

В течении многих часов медики непрерывно проводили реанимационные мероприятия, однако травмы подростка оказались несовместимыми с жызнью.

В полиции факт смерти на производстве подтвердили. Открыто уголовное производство по ч2. в 272 УКУ. Продолжается расследование следственным отделом ГУНП в Харьковской области