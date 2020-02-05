Автомобиль такси сбил двух пешеходов: подробнгости от полиции

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Индустриальном районе города.
4 февраля около 17:50 по проспекту Московскому водитель автомобиля «ВАЗ-217230» совершил наезд на двух пешеходов.
По предварительным данным, пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте вне пешеходного перехода.
41-летнего мужчину и 24-летнюю женщину с травмами головы и ушибами госпитализировали в больницу.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажность:
давление:
ветер: