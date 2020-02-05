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05.02.2020  16:32   

Автомобиль такси сбил двух пешеходов: подробнгости от полиции

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Индустриальном районе города.


// Нацполиция

4 февраля около 17:50 по проспекту Московскому водитель автомобиля «ВАЗ-217230» совершил наезд на двух пешеходов.

По предварительным данным, пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте вне пешеходного перехода.

41-летнего мужчину и 24-летнюю женщину с травмами головы и ушибами госпитализировали в больницу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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