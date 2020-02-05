На ХТЗ сбили двух пешеходов

Аврия произошла 4 февраля около шести часов вечера на Московском проспекте, 272.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на двух пешеходов.
Пострадавших пешеходов медики госпитализировали в больницу.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что участником ДТП стал водитель такси, он сбил мужчину и женщину которые переходили дорогу по диагонали в неположенном месте.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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