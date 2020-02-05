05.02.2020 11:22

На ХТЗ сбили двух пешеходов

Аврия произошла 4 февраля около шести часов вечера на Московском проспекте, 272.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на двух пешеходов.



Пострадавших пешеходов медики госпитализировали в больницу.



ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что участником ДТП стал водитель такси, он сбил мужчину и женщину которые переходили дорогу по диагонали в неположенном месте.