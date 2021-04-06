06.04.2021 08:56

Городской совет и Посольство Бразилии подписали заявление о сотрудничестве

Двустороннее заявление Харьковского городского совета и Посольства Федеративной Республики Бразилия в Украине было подписано 5 апреля, в Харьковском дипломатическом клубе.

Мероприятие прошло в рамках Вечера бразильской культуры. Документ подписали первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Нортон де Андраде Мелло Рапеста, который находится с официальным визитом в Харькове.

Заявление предусматривает сотрудничество сторон в области культуры, в частности, культурные обмены, установление побратимских связей между Харьковом и городами Бразилии, а также широкое экономическое сотрудничество, не только в части торговли между странами, но и и в сфере привлечения инвестиций.

Как сообщил Александр Новак, двустороннее заявление заложило фундамент конструктивной работы, которую Харьков и Бразилия будут вести в будущем. По его словам, перспективные направления сотрудничества были определены сегодня на встрече с послом Бразилии в Харьковском городском совете.

«Сегодня, благодаря визиту господина Посла, Харьков сделал шаг вперед в своем международном развитии. Мы благодарим его и Почетное консульство Бразилии в Харькове в организации этого визита. Я уверен, что сообща мы реализуем все планы», - сказал Александр Новак.

Нортон де Андраде Мелло Рапеста отметил, что доволен результатами встреч с руководством города и области.

«Я здесь, чтобы провоцировать, ведь так мы можем продвинуться дальше намного быстрее. Для нас открыты все пути. Сегодня мы подписываем двустороннее заявление, чтобы помнить день, когда мы продолжили хорошие дела для наших регионов», - сказал в ходе подписания документа Посол Бразилии.

В завершение мероприятия в дипломатическом клубе прошел концерт.



Отметим, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Нортон де Андраде Мелло Рапеста находится в Харькове с первым рабочим визитом. Во время встречи в городском совете он предложил добавить один из городов Бразилии в перечень городов-побратимов Харькова.