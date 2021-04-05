05.04.2021 16:31

Александр Новак встретился с послом Бразилии (ФОТО)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Нортон де Андраде Мелло Рапеста находится с первым визитом в Харькове.



Александр Новак встретился с послом Бразилии (ФОТО)



Сегодня, 5 апреля 2021 года, с ним встретился первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, который представил послу город. Как сообщил первый вице-мэр, Харьков очень ценит международное сотрудничество и на сегодня имеет соглашения с 34 городами в 20 странах мира, в частности, в Республике Бразилия.

Как отметил посол, после приезда он уже имел возможность прогуляться по городу, и увиденное его приятно удивило.

«Я никогда ранее не бывал в Харькове, но мне очень хотелось почувствовать аромат этого города, узнать, какой он на вкус. Я приехал в субботу, так что у меня уже была возможность прогуляться по площади Свободы, посмотреть на памятник Тарасу Шевченко. И хочу сказать, что я очень впечатлен увиденным. В первую очередь меня поразило, что Харьков очень чистый. Буду и дальше открывать для себя этот город. Уже планирую следующую поездку», - сотметил Нортон де Андраде Мелло Рапеста.

По его словам, он вернется в Харьков в августе, чтобы посетить авиационное шоу. Также по приглашению вице-мэра он присоединится к празднованию Дня города.

Посол Бразилии отметил, что дружба между Харьковом и Республикой Бразилия крепкая и давняя, однако ее можно усиливать и развивать. В частности, он предложил переименовать одну из харьковских улиц в честь Бразили, а также добавить один из городов Бразилии в перечень городов-побратимов Харькова.

Александр Новак отметил, что все эти предложения будут закреплены в Двустороннем заявлении Харьковского городского совета и Посольства Федеративной Республики Бразилия в Украине, которое будет подписано сегодня в рамках Вечера бразильской культуры.

Справка. Нортон де Андраде Мелло Рапеста - бразильский дипломат. С 14 декабря 2020 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине и Молдове по совместительству.