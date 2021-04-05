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05.04.2021  16:31   

Александр Новак встретился с послом Бразилии (ФОТО)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Нортон де Андраде Мелло Рапеста находится с первым визитом в Харькове.


Александр Новак встретился с послом Бразилии (ФОТО)
 
Сегодня, 5 апреля 2021 года, с ним встретился первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, который представил послу город. Как сообщил первый вице-мэр, Харьков очень ценит международное сотрудничество и на сегодня имеет соглашения с 34 городами в 20 странах мира, в частности, в Республике Бразилия. 
 
Как отметил посол, после приезда он уже имел возможность прогуляться по городу, и увиденное его приятно удивило. 
 
«Я никогда ранее не бывал в Харькове, но мне очень хотелось почувствовать аромат этого города, узнать, какой он на вкус. Я приехал в субботу, так что у меня уже была возможность прогуляться по площади Свободы, посмотреть на памятник Тарасу Шевченко. И хочу сказать, что я очень впечатлен увиденным. В первую очередь меня поразило, что Харьков очень чистый. Буду и дальше открывать для себя этот город. Уже планирую следующую поездку», - сотметил Нортон де Андраде Мелло Рапеста. 
 
По его словам, он вернется в Харьков в августе, чтобы посетить авиационное шоу. Также по приглашению вице-мэра он присоединится к празднованию Дня города.
 
Посол Бразилии отметил, что дружба между Харьковом и Республикой Бразилия крепкая и давняя, однако ее можно усиливать и развивать. В частности, он предложил переименовать одну из харьковских улиц в честь Бразили, а также добавить один из городов Бразилии в перечень городов-побратимов Харькова. 
 
Александр Новак отметил, что все эти предложения будут закреплены в Двустороннем заявлении Харьковского городского совета и Посольства Федеративной Республики Бразилия в Украине, которое будет подписано сегодня в рамках Вечера бразильской культуры. 
 
Справка. Нортон де Андраде Мелло Рапеста - бразильский дипломат. С 14 декабря 2020 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине и Молдове по совместительству.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  посол, встреча, харьков, бразилия
 
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