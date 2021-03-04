Пожар в доме престарелых: пострадавшим вфыплатят по 10 тысяч гривен

На выплаты пострадавшим от пожара в доме престарелых выделили 290 тысяч гривен.
По 10 тысяч гривен из областного бюджета получат 29 пострадавших, которые подали заявления на получение материальной помощи в облгосадминистрацию.
Соответствующее решение 4 марта поддержали депутаты Харьковского областного совета во время внеочередной сессии.
«Так как пострадавшими в пожаре были не только жители области, внесли отдельную поправку в Программу социальной защиты населения Харьковской области на 2021 - 2025 годы относительно порядка использования средств для оказания адресной помощи. Благодаря этому мы сможем выплатить деньги всем пострадавшим в чрезвычайной ситуации независимо от места их регистрации», - поясняет директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага.
Всего в 2021 году на выплату материальной помощи в рамках Программы социальной защиты населения Харьковской области на 2021 - 2025 годы предусмотрено 55 млн гривен.
Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
влажность:
давление:
ветер: