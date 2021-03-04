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04.03.2021  15:19   

Пожар в доме престарелых: пострадавшим вфыплатят по 10 тысяч гривен

На выплаты пострадавшим от пожара в доме престарелых выделили 290 тысяч гривен.

По 10 тысяч гривен из областного бюджета получат 29 пострадавших, которые подали заявления на получение материальной помощи в облгосадминистрацию.

Соответствующее решение 4 марта поддержали депутаты Харьковского областного совета во время внеочередной сессии.

«Так как пострадавшими в пожаре были не только жители области, внесли отдельную поправку в Программу социальной защиты населения Харьковской области на 2021 - 2025 годы относительно порядка использования средств для оказания адресной помощи. Благодаря этому мы сможем выплатить деньги всем пострадавшим в чрезвычайной ситуации независимо от места их регистрации», - поясняет директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага.

Всего в 2021 году на выплату материальной помощи в рамках Программы социальной защиты населения Харьковской области на 2021 - 2025 годы предусмотрено 55 млн гривен.

Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове

Источник:   ХОГА
 Тэги:  пожар в доме престарелых, матпомощь, харьков
 
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