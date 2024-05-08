Прогноз погоди у Харкові на 8 травня

У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: після похмурого ранку настане ясний день, і хмари на небі не з'являться аж до вечора. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 травня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер вночі північний, 9–14 м/с, вдень північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 13–15°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: після похмурого ранку настане ясний день, і хмари на небі не з'являться аж до вечора. Опадів не передбачається.
Президент України у 2015 році підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом – Днем пам'яті та примирення.
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