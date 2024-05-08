08.05.2024 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 8 травня

У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: після похмурого ранку настане ясний день, і хмари на небі не з'являться аж до вечора. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 травня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі північний, 9–14 м/с, вдень північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 13–15°.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

Якщо чути зозулю, то холоди пішли до осені.

Дивлячись на веселку цього дня можна прогнозувати погоду на найближці дні. Низька і полога дуга обіцяє негоду, а крута і висока — хорошу.

Якщо випаде у травні три дощі добрих, то і хліба буде на три роки повних.

Якщо співочі птахи прилітають зграями – на тепле літо.