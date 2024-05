08.05.2024 07:30 Рита Парфенова

8 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Президент України у 2015 році підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом – Днем пам'яті та примирення.

В Указі наголошується, що і 8 та 9 травня проводитимуться заходи, присвячені 70-м роковинам Перемоги над нацизмом у Європі та Дню Перемоги.



Цим документом Україна приєдналася до країн-членів ООН, які наголошують на цій даті з 2004 року.



22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 8 та 9 травня Днями пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни, та, визнаючи, що держави-члени можуть мати свої дні перемоги, звільнення та святкування, запропонувала всім державам-членам, організаціям системи Організації Об'єднаних Націй, неурядовим організаціям та приватним особам щорічно відповідним чином відзначати один із цих днів або обидва ці дні як данину пам'яті всім жертвам Другої світової війни.



У ці дні у багатьох європейських країнах, кого торкнулися жахи та біль Другої світової війни, проходять різноманітні пам'ятні заходи – урочисті збори, зустрічі з ветеранами та їх вшанування, огляди історичної військової техніки, реконструкція деяких битв та, звичайно ж, покладання квітів та вінків до Вічному вогню та могилі Невідомого солдата...



* * *

Сьогодні відзначається День Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – найгуманнішої організації на полях битв.



Він заснований 8 травня на честь швейцарського гуманіста Анрі Дюнана, який народився цього дня 1828 року. У середині минулого століття з ініціативи Дюнана вперше почали створюватись групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. 1863-го з його ініціативи було скликано конференцію, яка започаткувала міжнародне товариство Червоного Хреста.



Під час російсько-турецької війни 1877-1878 років імперія Османа відмовилася використовувати цю емблему. Червоний хрест викликав у турків негативні асоціації із хрестоносцями. Османська імперія заявила про свій намір використовувати як захисну емблему червоний півмісяць замість червоного хреста, повідомивши при цьому, що поважатиме червоний хрест, який використовується ворогом. За Османською імперією пішли інші країни, де більшість населення сповідує іслам.



Женевська конвенція 1929 року визнала червоний півмісяць як другу захисну емблему. А на 25-й міжнародній конференції Червоного Хреста, що відбулася у жовтні 1986 р., було затверджено нову назву організації – Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МКЧХ).



Сьогодні Червоний Хрест працює у 176 країнах світу. Його завдання – надання допомоги пораненим, хворим та військовополоненим під час збройних конфліктів, допомога жертвам стихійних лих.



До речі, Червоний Хрест є офіційно зареєстрованим логотипом організації, тому використання цієї символіки іншими організаціями заборонено міжнародним законодавством. Виняток – машини та станції швидкої допомоги, за умови дотримання національного законодавства, і що допомога надаватиметься виключно на безоплатній основі.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять апостола і євангелиста Івана Богослова, преподобного Арсенія Великого.

Віряни моляться святому Іоану Богослову, віруючи, що він може врятувати їх від отруєння. Ця молитва пов'язана з легендою про те, що коли імператор хотів отруїти Іоана, отрута не мала на нього жодного впливу.



За Юліанським календарем, 8 травня православна церква вшановує пам’ять апостола-євангеліста Марка. Цього дня важливо бути особливо обережним у своїх словах, оскільки недбале висловлення може завдати шкоди. Важливо утримуватися від пліток і не втручатися в чужі справи, оскільки вважається, що порушення цих заборон може призвести до негативних наслідків у вашому житті.

Прикмети дня

Цього дня з теплих країв поверталися птахи. Наші предки зустрічали їх, розсипаючи дорогами насіння, щоб втомлені і голодні з дороги пернаті підкріпилися і набралися сил.

Що не можна робити 8 травня

сваритися і лаятись. Найкраще цей день провести із сім’єю.

скупитися.

Також цього дня

1429 року французьке військо під проводом Жанни д'Арк зняло англійську облогу з Орлеана, другого за значенням міста тодішньої Франції. Французи, натхненні прикладом Жанни, що одяглася в лати, почали атаку англійців, що оточували місто, 4 травня і протягом декількох днів вибили їх із укріплень. У бою Жанна була поранена, але попри це боролася до повної перемоги. Визволення Орлеана стало поворотним пунктом у Столітній війні, а Жанну д'Арк французи вшановують як національну героїню.



1541 - іспанський мандрівник Ернандо де Сото відкрив велику річку Міссісіпі, глибоко шановану як дорогу життя всіма хіпі світу.



1847 – було запатентовано гумову камеру для колеса. Її називали «Повітряним колесом», а сам винахід належить шотландцю – Роберту Томсону.



1902 – народився Андрій Львів, французький мікробіолог, який розшифрував генетичний код; отримав за заслуги Нобелівську премію.



1903 – народився Фернандель, французький актор, знаменитий комік.



1906 – народився Роберто Росселліні, італійський кінорежисер, один із найбільш значущих персон кінематографічного руху італійського неореалізму та батько відомої моделі та актриси Ізабелли Росселліні.



1914 – засновано кінокомпанію Paramount Pictures.



1945 – у передмісті Берліна Карсхорсте о 22:43 за центральноєвропейським часом було підписано остаточний Акт про військову капітуляцію Німеччини. Від імені німецького Верховного головнокомандування акт підписують начальник штабу верховного головнокомандування вермахту генерал-фельдмаршал У. Кейтель, головнокомандувач військово-морськими силами адмірал фон Фрідебург, генерал-полковник авіації Г.Ю. Штумпф. Радянський Союз представляв заступник Верховного головнокомандувача маршал Радянського Союзу Г.К. Жуков, союзників – головний маршал авіації Великобританії А. Теддер.

1950 – обкладинку нового номера французького журналу для жінок «Elle» прикрасила фотографія 15-річної Бріджіт Бардо. Вона привернула увагу кінорежисера-початківця Роже Вадима, який незабаром зняв її у своєму першому фільмі. 1952-го вони одружилися, а після стрічки Вадима «І Бог створив жінку» (1956) Бардо стала зіркою французького екрану.



1967 – капітани «Квін Мері» та «Квін Елізабет» отримали накази про виведення суден з експлуатації (найпопулярніших і грандіозних плавучих споруд за всю історію пасажирського флоту).



1970 - вийшов диск "Let It Be" групи The Beatles.



1975 – народився Енріке Іглесіас, іспанський співак.



1976 – гурт «ABBA» втретє піднявся на перше місце британського хіт-параду з піснею «Fernando», яке утримувало протягом місяця.



1999 – американський хіт-парад на п'ять тижнів очолив знаменитий Ріккі Мартін із піснею «Livin' La Vida Loca».



2003 – у Барі (Італія) відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятника Святому Миколаю Чудотворцю. Пам'ятник, виконаний Зурабом Церетелі, встановлений навпроти храму Святителя Миколая, де лежать останки святого.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Арсеній, Іван.

за Юліанським календарем: Василь, Марк, Ніка, Селіверст, Сергій.