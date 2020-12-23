Церемония погребения Геннадия Кернеса - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове прощаются с городским головой Геннадием Кернесом.
Кортеж с телом Геннадия Кернеса прибыл на 2-е кладбище Харькова около 14.30. Началась церемония погребения. На кладбище и вдоль Пушкинской собралось очень много людей.
Всю дорогу кортеж сопровождали люди, которые не успели попрощаться с городским головой.
В 14:48 во время отпевания Геннадия Кернеса священником неизвестные у кладбища запустили в небо фейерверк.
Огромное количество цветов харьковчан привезли на кладбище.
В 15:07 гроб с телом Геннадия Кернеса предали земле.
Отметим, что харьковский городской голова похоронен на центральной аллее кладбища рядом с могилами солдат, погибших во Второй мировой войне, и напротив могил экс-председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева – знаковых фигур для Харьковской области.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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