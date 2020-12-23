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23.12.2020  09:00   

Харьков прощается с Геннадием Кернесом: ФОТОРЕПОРТАЖ

Церемония прощания с Харьковским городским головой началась в ХНАТОБе.


// city.kharkov.ua

В фойе театра установлен гроб с Геннадием Кернесом, вокруг много венков и цветов.

Попрощаться с мэром Харькова приехали Вадим Новинский, Евгений Мураев, мэр Киева Виталий Кличко. Также в церемонии прощания принимают участие родные и близкие Геннадия Кернеса, секретарь горсовета Игорь Терехов, заместители городского головы, сотрудники горсовета, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, руководители организаций и учреждений, харьковчане. За соблюдением правопорядка следят сотрудники полиции.

Харьковчане, желающие лично попрощаться с  мэром, выстроились в живую очередь у главного входа в театр.

Церемония прощания пройдет до 13:00.

После церемонии прощания Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.

Гражданская панихида транслируется на большом экране, установленном возле собора, а также в прямом эфире на «7 канале» и в «YouTube».

Напомним, утром прошло отпевание Геннадия Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.

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Тэги:  кернес, похороны, панихида, харьков
 
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