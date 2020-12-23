Харьков прощается с Геннадием Кернесом: ФОТОРЕПОРТАЖ

Церемония прощания с Харьковским городским головой началась в ХНАТОБе.
В фойе театра установлен гроб с Геннадием Кернесом, вокруг много венков и цветов.
Попрощаться с мэром Харькова приехали Вадим Новинский, Евгений Мураев, мэр Киева Виталий Кличко. Также в церемонии прощания принимают участие родные и близкие Геннадия Кернеса, секретарь горсовета Игорь Терехов, заместители городского головы, сотрудники горсовета, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, руководители организаций и учреждений, харьковчане. За соблюдением правопорядка следят сотрудники полиции.
Харьковчане, желающие лично попрощаться с мэром, выстроились в живую очередь у главного входа в театр.
Церемония прощания пройдет до 13:00.
После церемонии прощания Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.
Гражданская панихида транслируется на большом экране, установленном возле собора, а также в прямом эфире на «7 канале» и в «YouTube».
Напомним, утром прошло отпевание Геннадия Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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