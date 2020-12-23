23.12.2020 07:01

В Благовещенском храме проходит отпевание Геннадия Кернеса: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 23 декабря, в Харькове пройдут похороны городского головы Геннадия Кернеса



Фото: Василий Голосный

С семи утра начнется отпевание в Благовещенском соборе.

К храму приехали родные, друзья и сослуживцы мэра Харькова.

Служба продлится 40-45 минут.

Чин отпевания проводит митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

В храме из-за карантина сможет находиться ограниченное количество человек.

У храма собрались харьковчане, которые пришли проститься с городским головой.

Богослужение транслируется на большом экране, установленном возле собора, а также в режиме онлайн на «YouTube».