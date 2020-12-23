В Благовещенском храме проходит отпевание Геннадия Кернеса: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 23 декабря, в Харькове пройдут похороны городского головы Геннадия Кернеса
С семи утра начнется отпевание в Благовещенском соборе.
К храму приехали родные, друзья и сослуживцы мэра Харькова.
Служба продлится 40-45 минут.
Чин отпевания проводит митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.
В храме из-за карантина сможет находиться ограниченное количество человек.
У храма собрались харьковчане, которые пришли проститься с городским головой.
Богослужение транслируется на большом экране, установленном возле собора, а также в режиме онлайн на «YouTube».
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажность:
давление:
ветер: