Главная Новости Власть В Благовещенском храме проходит отпевание Геннадия Кернеса: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
23.12.2020  07:01   

В Благовещенском храме проходит отпевание Геннадия Кернеса: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 23 декабря, в Харькове пройдут похороны городского головы Геннадия Кернеса


Фото: Василий Голосный

С семи утра начнется отпевание в Благовещенском соборе.

К храму приехали родные, друзья и сослуживцы мэра Харькова.

Служба продлится 40-45 минут.

Чин отпевания проводит митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

В храме из-за карантина сможет находиться ограниченное количество человек.

У храма собрались харьковчане, которые пришли проститься с городским головой.

Богослужение транслируется на большом экране, установленном возле собора, а также в режиме онлайн на «YouTube».

Фотогалерея

Тэги:  кернес, похороны, отпевание, благовещенский собор, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.12 Власть Сегодня похороны Геннадия Кернеса – РЕДПОСТ 22.12 Власть Посол Словакии: За годы его работы Харьков стал одним из самых современных городов - Горсовет 22.12 Власть Мэр города Лилль направила в адрес горсовета письмо с соболезнованиями - ХГС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 