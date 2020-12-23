23.12.2020 08:32

В ХНАТОБЕ готовятся к церемонии прощания с Геннадием Кернесом: ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня Харьков прощается с городским головой Геннадием Кернесом.



Фото: Василий Голосный

Церемония прощания запланирована с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.

Любой желающий сможет лично попрощаться с Геннадием Адольфовичем, встав в живую очередь.

Гражданская панихида будет транслироваться на большом экране, установленном возле собора, а также в режиме онлайн на «YouTube».

В оперном театре идет подготовка к церемонии прощания. На фасаде театра вывешен портрет мэра с надписью "Любить Харьков - работать для людей". В фойе - много венков.

В центре города перекрыт ряд улиц, которые ведут к оперному от Благовещенского собора.

Возле ХНАТОБа уже начинают собираться харьковчане.