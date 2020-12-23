В ХНАТОБЕ готовятся к церемонии прощания с Геннадием Кернесом: ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня Харьков прощается с городским головой Геннадием Кернесом.
Церемония прощания запланирована с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
Любой желающий сможет лично попрощаться с Геннадием Адольфовичем, встав в живую очередь.
Гражданская панихида будет транслироваться на большом экране, установленном возле собора, а также в режиме онлайн на «YouTube».
В оперном театре идет подготовка к церемонии прощания. На фасаде театра вывешен портрет мэра с надписью "Любить Харьков - работать для людей". В фойе - много венков.
В центре города перекрыт ряд улиц, которые ведут к оперному от Благовещенского собора.
Возле ХНАТОБа уже начинают собираться харьковчане.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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