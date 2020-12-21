21.12.2020 18:52

В день прощания с мэром Харькова изменится схема движения транспорта - ХГС

Движение транспорта по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, пер. Спартаковскому, пл. Конституции, ул. Сумской будет запрещено с 5:30 до 14:00 23 декабря.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с организацией и проведением траурных мероприятий по похоронам мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В частности, с 5:30 до 14:00 23 декабря будет запрещено движение транспорта по маршруту движения спецколонны, а именно: по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, на участке от спуска Соборного до пер. Спартаковского, по пер. Спартаковскому, пл. Конституции, на участке от пер. Спартаковского до пер. Мечникова, и по ул. Сумской, от пер. Мечникова до ул. Свободы.

С 13:30 до 15:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Сумской, на участке от ул. Скрипника до ул. Данилевского, по ул. Ярослава Мудрого и ул. Пушкинской, на участке от ул. Гуданова до ул. Омской.

С 5:30 до 8:00 будет запрещена парковка и стоянка транспорта по пл. Благовещенской и ул. Рождественской вокруг Благовещенского собора.

Также утром, с 5:30 до 8:00, автобусы, курсирующие по пл. Благовещенской и ул. Рождественской вокруг Благовещенского собора, будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№202э: - ул. Чеботарская - ул. Пискуновская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;

№238э: - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Мечникова - пл. Конституции и далее по маршруту;

№254э: - ул. Евгения Котляра - ул. Благовещенская - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту;

№278э: - ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) - ул. Благовещенская - ул. Дмитриевская - ул. Чеботарская - пер. Пискуновский - проезд Рогатинский.

С 7:30 до 14:00 автобусы, проходящие по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, от спуска Соборногодо пер. Спартаковского, пер. Спартаковскому, пл. Конституции, от пер. Спартаковского до пер. Мечникова, ул. Сумской, от пер. Мечникова до ул. Свободы, будут объезжать закрытый участок так:

№20э: - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

№202э: - ул. Чеботарская - ул. Пискуновская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: - ул. Короленко - пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

№217э: - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

А автобусы №65э, 202э, 278э, 289э, 296э приостановят движение на время прохождения колонны по ул. Сумской, от ул. Свободы до ул. Ярослава Мудрого.

Кроме того, с 6:30 до 8:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Конева, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Малой Гончаровской, по ул. Малиновского, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Коцарской.

Троллейбус №11 будет курсировать так: - разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - разворотный круг «ул. Конева».

А с 6:00 до 13:30 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пр. Независимости до пл. Конституции.

Также в этот день приостановят работу площадки для платной парковки на ул. Скрипника (от ул. Сумской до ул. Чернышевской), ул. Сумской и ул. Рымарской (в районе театра оперы и балета), а также по ул. Рымарской, 30-34.

Со схемами движения транспорта можно ознакомиться здесь.