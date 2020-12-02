Изменения в бюджет Харькова-2020: увеличено финансирование на инсулин и борьбу с коронавирусом (Горсовет)

На сессии 2 декабря харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2020 год.
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, был увеличен объем субвенций бюджету города Харькова:
– образовательная субвенция из государственного бюджета – 30,3 млн грн;
– на обеспечение программы «Новая украинская школа» направлено 16,5 млн грн;
– на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 400 тыс. грн;
– на частные школы – 2,1 млн грн;
– на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина при обеспечении больных сахарным и несахарным диабетом – 10,4 млн грн;
– на осуществление доплат медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения – 1,2 млн грн;
– на обеспечение кислородом медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, – 18,6 млн грн;
– на реализацию проектов по реконструкции, капремонту приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах – 24 млн грн;
– на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа – 5,1 млн грн.
Также были увеличены расходы на обеспечение выплаты зарплаты работникам КП «Харьковский метрополитен» на 80,4 млн грн, КП «Харьковские тепловые сети» – 25 млн грн, на реконструкцию тепловых магистралей – 50 млн грн.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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