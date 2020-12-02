02.12.2020 11:12

Изменения в бюджет Харькова-2020: увеличено финансирование на инсулин и борьбу с коронавирусом (Горсовет)

На сессии 2 декабря харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2020 год.



// city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, был увеличен объем субвенций бюджету города Харькова:

– образовательная субвенция из государственного бюджета – 30,3 млн грн;

– на обеспечение программы «Новая украинская школа» направлено 16,5 млн грн;

– на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 400 тыс. грн;

– на частные школы – 2,1 млн грн;

– на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина при обеспечении больных сахарным и несахарным диабетом – 10,4 млн грн;

– на осуществление доплат медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения – 1,2 млн грн;

– на обеспечение кислородом медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, – 18,6 млн грн;

– на реализацию проектов по реконструкции, капремонту приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах – 24 млн грн;

– на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа – 5,1 млн грн.



Также были увеличены расходы на обеспечение выплаты зарплаты работникам КП «Харьковский метрополитен» на 80,4 млн грн, КП «Харьковские тепловые сети» – 25 млн грн, на реконструкцию тепловых магистралей – 50 млн грн.