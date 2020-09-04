Главная Новости Власть Геннадий Кернес объявил старт третьей волны подачи проектов под Общественный бюджет
04.09.2020  14:33   

Геннадий Кернес объявил старт третьей волны подачи проектов под Общественный бюджет

Победителей определят голосованием на Портале харьковчанина и в ЦПАУ.


//t.me/kernes59
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост в свое Телеграмм-канале.
 
"Я всегда поддерживал и поддерживаю инициативы харьковчан. Этому есть подтверждение. В Харькове уже третий год существует проект «Общественный бюджет».
 
Это 50 млн гривен, которые выделяются на реализацию проектов и идей харьковчан. Победителей выбирают жители голосованием на Портале харьковчанина и в ЦПАУ. 
 
Проекты принимаются по 8 направлениям: 
 ⁃ развитие транспортной инфраструктуры;
 ⁃ энергоэффективность;
 ⁃ развитие туризма;
 ⁃ социальная и гендерная политика;
 ⁃ создание молодежной, детской и спортивной инфраструктуры;
 ⁃ популяризация ЗОЖ;
 ⁃ внедрение цифровизации;
 ⁃ создание имиджевых проектов.
 
И я объявляю старт третьей волны подачи проектов. 
Он продлится до 30 сентября. 
Предлагать инициативы можно на Портале харьковчанина https://portal.city.kharkov.ua. 
 
За 2 года было подано 565 проектов, 119 стали победителями и получили городское финансирование на реализацию, 57 уже реализованы, 39 реализуются сейчас.
 
Развиваем Харьков вместе"!
Тэги:  кернес, общественный бюджет, харьков
 
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