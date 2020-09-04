04.09.2020 14:33

Геннадий Кернес объявил старт третьей волны подачи проектов под Общественный бюджет

Победителей определят голосованием на Портале харьковчанина и в ЦПАУ.



//t.me/kernes59

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост в свое Телеграмм-канале.

"Я всегда поддерживал и поддерживаю инициативы харьковчан. Этому есть подтверждение. В Харькове уже третий год существует проект «Общественный бюджет».

Это 50 млн гривен, которые выделяются на реализацию проектов и идей харьковчан. Победителей выбирают жители голосованием на Портале харьковчанина и в ЦПАУ.

Проекты принимаются по 8 направлениям:

⁃ развитие транспортной инфраструктуры;

⁃ энергоэффективность;

⁃ развитие туризма;

⁃ социальная и гендерная политика;

⁃ создание молодежной, детской и спортивной инфраструктуры;

⁃ популяризация ЗОЖ;

⁃ внедрение цифровизации;

⁃ создание имиджевых проектов.

И я объявляю старт третьей волны подачи проектов.

Он продлится до 30 сентября.

Предлагать инициативы можно на Портале харьковчанина https://portal.city.kharkov.ua.

За 2 года было подано 565 проектов, 119 стали победителями и получили городское финансирование на реализацию, 57 уже реализованы, 39 реализуются сейчас.

Развиваем Харьков вместе"!