04.09.2020 14:33
Геннадий Кернес объявил старт третьей волны подачи проектов под Общественный бюджет
Победителей определят голосованием на Портале харьковчанина и в ЦПАУ.
//t.me/kernes59
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал
пост в свое Телеграмм-канале.
"Я всегда поддерживал и поддерживаю инициативы харьковчан. Этому есть подтверждение. В Харькове уже третий год существует проект «Общественный бюджет».
Это 50 млн гривен, которые выделяются на реализацию проектов и идей харьковчан. Победителей выбирают жители голосованием на Портале харьковчанина и в ЦПАУ.
Проекты принимаются по 8 направлениям:
⁃ развитие транспортной инфраструктуры;
⁃ энергоэффективность;
⁃ развитие туризма;
⁃ социальная и гендерная политика;
⁃ создание молодежной, детской и спортивной инфраструктуры;
⁃ популяризация ЗОЖ;
⁃ внедрение цифровизации;
⁃ создание имиджевых проектов.
И я объявляю старт третьей волны подачи проектов.
Он продлится до 30 сентября.
Предлагать инициативы можно на Портале харьковчанина https://portal.city.kharkov.ua.
За 2 года было подано 565 проектов, 119 стали победителями и получили городское финансирование на реализацию, 57 уже реализованы, 39 реализуются сейчас.
Развиваем Харьков вместе"!