12.08.2020 15:41

Геннадий Кернес: Горжусь тем, что харьковчане активно откликаются на городские инициативы и идут в ногу со временем

Городской голова прокомментировал бета-тестирование уникального IT продукта — приложения «Мій Харків»



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«В понедельник началось бета-тестирование уникального IT продукта для города — приложения «Мій Харків»✌

За полторы недели набора мы получили тысячи заявок на тестирование «города в смартфоне». Горжусь тем, что харьковчане так активно откликаются на городские инициативы и идут в ногу со временем.

Тем, кто регистрировался, на указанный электронный адрес уже пришло сообщение со ссылкой на установку «Мій Харків». Скачивайте, пользуйтесь и обязательно давайте обратную связь» - говорится в сообщении на личной страничке Геннадия Кернеса в социальной сети.