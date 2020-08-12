Геннадий Кернес: Горжусь тем, что харьковчане активно откликаются на городские инициативы и идут в ногу со временем

Городской голова прокомментировал бета-тестирование уникального IT продукта — приложения «Мій Харків»
«В понедельник началось бета-тестирование уникального IT продукта для города — приложения «Мій Харків»✌
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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