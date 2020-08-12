Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Горжусь тем, что харьковчане активно откликаются на городские инициативы и идут в ногу со временем
12.08.2020  15:41   

Геннадий Кернес: Горжусь тем, что харьковчане активно откликаются на городские инициативы и идут в ногу со временем

Городской голова прокомментировал бета-тестирование уникального IT продукта — приложения «Мій Харків»


://facebook.com

«В понедельник началось бета-тестирование уникального IT продукта для города — приложения «Мій Харків»✌

За полторы недели набора мы получили тысячи заявок на тестирование «города в смартфоне». Горжусь тем, что харьковчане так активно откликаются на городские инициативы и идут в ногу со временем.
 
Тем, кто регистрировался, на указанный электронный адрес уже пришло сообщение со ссылкой на установку «Мій Харків». Скачивайте, пользуйтесь и обязательно давайте обратную связь» - говорится в сообщении на личной страничке Геннадия Кернеса в социальной сети.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, тестирование, программа, инициатива, обратная связь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 Власть Геннадий Кернес: Я иду еще раз на выборы, чтобы Харьков стал одним из лучших городов Европы 11.08 Власть В ЦНАПах готовят новые услуги для автомобилистов Харькова, – Геннадий Кернес 10.08 Образование Геннадий Кернес: Харьков готовится встретить детей в школах 1 сентября в обычном формате
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 