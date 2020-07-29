29.07.2020 10:18

Геннадий Кернес приглашает записаться на тестирование приложения Мій Харків

Пока сервис доступен только для пользователей iOS, но релиз приложения обязательно будет и на Android.



// Facebook

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в своем Телеграм-канале.

«Моя команда сейчас активно работает над запуском приложения «Мій Харків», которое должно сделать жизнь харьковчан более комфортной. Этот уникальный IT продукт станет воплощением города в смартфоне. Благодаря ему жители города смогут получать услуги онлайн, регистрироваться на приемы к врачу, оплачивать коммуналку, записываться в ЦНАПы и многое другое. И все с помощью приложения, которое объединит всё с единой точкой входа», – написал он..



Городской голова приглашает всех желающих пройти бета-тест приложения, написать свои мысли, указать на сильные и слабые стороны. Это помощет улучшить и доработать приложение.



Этап бета-тестирования доступен только для пользователей iOS, но релиз приложения обязательно будет и на Android.



Записаться на тестирование можно до 7 августа. Само тестирование продлится до 24 августа, а в первых числах сентября состоится презентация этого сервиса.