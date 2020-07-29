Геннадий Кернес приглашает записаться на тестирование приложения Мій Харків

Пока сервис доступен только для пользователей iOS, но релиз приложения обязательно будет и на Android.
Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в своем Телеграм-канале.
«Моя команда сейчас активно работает над запуском приложения «Мій Харків», которое должно сделать жизнь харьковчан более комфортной. Этот уникальный IT продукт станет воплощением города в смартфоне. Благодаря ему жители города смогут получать услуги онлайн, регистрироваться на приемы к врачу, оплачивать коммуналку, записываться в ЦНАПы и многое другое. И все с помощью приложения, которое объединит всё с единой точкой входа», – написал он..
Городской голова приглашает всех желающих пройти бета-тест приложения, написать свои мысли, указать на сильные и слабые стороны. Это помощет улучшить и доработать приложение.
Этап бета-тестирования доступен только для пользователей iOS, но релиз приложения обязательно будет и на Android.
Записаться на тестирование можно до 7 августа. Само тестирование продлится до 24 августа, а в первых числах сентября состоится презентация этого сервиса.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажность:
давление:
ветер: