Главная Новости Власть Первый харьковский трамвай будет выпущен через полтора-два года, – Геннадий Кернес
01.07.2020  12:21   

Первый харьковский трамвай будет выпущен через полтора-два года, – Геннадий Кернес

Производство современных трамваев «made in Kharkiv» находится на стадии разработки документации.


// city.kharkov.ua

Об этом, а также о планах развития «Экополиса ХТЗ» мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в интервью программе «ГородХ TV»

«Александр Ярославский хочет на мощностях завода ХТЗ сделать «силиконовую долину». Мы этот технополис включили как якорный проект в стратегию развития города Харькова. И я думаю, что для нас тоже он будет отличным подспорьем», – отметил Геннадий Кернес.

Городской голова, напомнил, что есть договоренность о работе по выпуску трамваев на мощностях завода ХТЗ. Сейчас стороны работают над формированием технической документации.

«Это проект классный, но он не очень быстро решается, минимум полтора-два года для того, чтобы выпустить первый трамвай», – отметил мэр города.

Тэги:  кернес, интервью, харьков
 
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