Первый харьковский трамвай будет выпущен через полтора-два года, – Геннадий Кернес

Производство современных трамваев «made in Kharkiv» находится на стадии разработки документации.
Об этом, а также о планах развития «Экополиса ХТЗ» мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в интервью программе «ГородХ TV»
«Александр Ярославский хочет на мощностях завода ХТЗ сделать «силиконовую долину». Мы этот технополис включили как якорный проект в стратегию развития города Харькова. И я думаю, что для нас тоже он будет отличным подспорьем», – отметил Геннадий Кернес.
Городской голова, напомнил, что есть договоренность о работе по выпуску трамваев на мощностях завода ХТЗ. Сейчас стороны работают над формированием технической документации.
«Это проект классный, но он не очень быстро решается, минимум полтора-два года для того, чтобы выпустить первый трамвай», – отметил мэр города.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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