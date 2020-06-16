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16.06.2020  12:51   

Геннадий Кернес: будем производить современные трамваи «made in Kharkiv»

Городские власти приняли знаковое для развития Харькова решение - совместно с «Экополис ХТЗ» будем производить современные трамваи.


://t.me/kernes59

«Хочу поделиться важной новостью.

Мы приняли знаковое для развития Харькова решение - совместно с «Экополис ХТЗ» будем производить современные трамваи.
 
Во-первых, это развитие харьковской промышленности. 
Во-вторых, забота об окружающей среде: трамвай – самый экологически дружественный вид транспорта. 
В-третьих, развитие коммунального транспорта и забота о тех горожанах, которые им пользуются. 
Заодно, поможем и «Электротяжмашу»: будем заказывать для харьковских трамваев двигатели у этого завода.
 
О том, как будем совместно с DCH работать над проектом договорились сегодня в мэрии. На встрече были бизнесмен и идейный вдохновитель «Экополис ХТЗ» Александр Ярославский, директор Харьковского тракторного завода и представитель «Экополис ХТЗ» Андрей Коваль, мой заместитель по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов и руководитель «Офиса Реформ» Михаил Лазарев.  
 
Работу начинаем с создания необходимой технической документации.  Следующий этап - подготовка производства и его мощностей, а выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее, чем через 2 года.
 
Это будут современные, низкопольные, тихоходные вагоны, комфортные не только для их пассажиров, но и для городской транспортной инфраструктуры в целом.
Совместными усилиями города и DCH/«Экополиса ХТЗ» мы полностью обновим не только парк трамваев Харькова, но и весь подвижной состав трамвайного транспорта в Украине (по подсчетам специалистов рынок трамвайных перевозок страны требует как можно скорейшей замены почти 1000 вагонов).
 
Уверен, что с такими партнерами, как корпорация DCH и «Экополис ХТЗ», у нас все получится. И вскоре не только харьковчане, но и те украинцы, в городах которых ходит трамвай, смогут оценить комфорт и удобство вагонов made in Kharkiv!» - говорится в сообщении городского головы на его странице в социальной сети
Источник:   Геннадий Кернес / страница в соцсети
 Тэги:  трамвай. экополис, харьков, хтз, кернес
 
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