16.06.2020 12:51
Геннадий Кернес: будем производить современные трамваи «made in Kharkiv»
Городские власти приняли знаковое для развития Харькова решение - совместно с «Экополис ХТЗ» будем производить современные трамваи.
://t.me/kernes59
«Хочу поделиться важной новостью.
Мы приняли знаковое для развития Харькова решение - совместно с «Экополис ХТЗ» будем производить современные трамваи.
Во-первых, это развитие харьковской промышленности.
Во-вторых, забота об окружающей среде: трамвай – самый экологически дружественный вид транспорта.
В-третьих, развитие коммунального транспорта и забота о тех горожанах, которые им пользуются.
Заодно, поможем и «Электротяжмашу»: будем заказывать для харьковских трамваев двигатели у этого завода.
О том, как будем совместно с DCH работать над проектом договорились сегодня в мэрии. На встрече были бизнесмен и идейный вдохновитель «Экополис ХТЗ» Александр Ярославский, директор Харьковского тракторного завода и представитель «Экополис ХТЗ» Андрей Коваль, мой заместитель по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов и руководитель «Офиса Реформ» Михаил Лазарев.
Работу начинаем с создания необходимой технической документации. Следующий этап - подготовка производства и его мощностей, а выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее, чем через 2 года.
Это будут современные, низкопольные, тихоходные вагоны, комфортные не только для их пассажиров, но и для городской транспортной инфраструктуры в целом.
Совместными усилиями города и DCH/«Экополиса ХТЗ» мы полностью обновим не только парк трамваев Харькова, но и весь подвижной состав трамвайного транспорта в Украине (по подсчетам специалистов рынок трамвайных перевозок страны требует как можно скорейшей замены почти 1000 вагонов).
Уверен, что с такими партнерами, как корпорация DCH и «Экополис ХТЗ», у нас все получится. И вскоре не только харьковчане, но и те украинцы, в городах которых ходит трамвай, смогут оценить комфорт и удобство вагонов made in Kharkiv!» - говорится в сообщении городского головы на его странице
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