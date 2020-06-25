25.06.2020 12:57

Городской голова передал харьковским медикам спецавто для борьбы с эпидемией

Средства на приобретение машин целенаправленно выделены из резервного фонда Харькова.



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«Сегодня передали в работу новые санитарные автомобили. Они куплены городом за средства резервного фонда и предназначены для сбора материалов для тестирования в условиях карантина.

Это 10 машин, по одной на район Харькова, и две – для Московского, потому что он самый большой. Машины поступают в распоряжение взрослых поликлиник, а в Московском – во взрослую и детскую.

Семейный врач, подозревая у пациента COVID-19, назначает забор биологического материала. В бригаде водитель и медик, оснащенные термосумкой и набором всего необходимого.

Процедура проходит дома, человек, у которого потенциально может быть вирус, не выходит из зоны изоляции. Дальше биоматериалы, с соблюдением всех мер безопасности, доставляются в «Областной лабораторный центр». Всего сформировано 18 таких бригад, для посменной работы.

Автомобиль не предназначен для перевозки больных или пациентов. Между водителем и задним рядом сидений антибактериальная перегородка. Машины маркированы, и всем харьковчанам сразу будет понятна их миссия» - говорится в сообщении Геннадия Кернеса на страничке го телеграмм канала.