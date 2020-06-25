Главная Новости Власть Городской голова передал харьковским медикам спецавто для борьбы с эпидемией
25.06.2020  12:57   

Городской голова передал харьковским медикам спецавто для борьбы с эпидемией

Средства на приобретение машин целенаправленно выделены из резервного фонда Харькова.


://t.me/kernes59/
«Сегодня передали в работу новые санитарные автомобили. Они куплены городом за средства резервного фонда и предназначены для сбора материалов для тестирования в условиях карантина. 
 
Это 10 машин, по одной на район Харькова, и две – для Московского, потому что он самый большой. Машины поступают в распоряжение взрослых поликлиник, а в Московском – во взрослую и детскую.
 
Семейный врач, подозревая у пациента COVID-19, назначает забор биологического материала. В бригаде водитель и медик, оснащенные термосумкой и набором всего необходимого. 
Процедура проходит дома, человек, у которого потенциально может быть вирус, не выходит из зоны изоляции. Дальше биоматериалы, с соблюдением всех мер безопасности, доставляются в «Областной лабораторный центр». Всего сформировано 18 таких бригад, для посменной работы. 
 
Автомобиль не предназначен для перевозки больных или пациентов. Между водителем и задним рядом сидений антибактериальная перегородка. Машины маркированы, и всем харьковчанам сразу будет понятна их миссия» - говорится в сообщении Геннадия Кернеса на страничке го телеграмм канала.
Источник:   Геннадий Кернес / страница в соцсети
 Тэги:  кернес, авто, харьков, медики, передача, город, налоги, покупка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Медицина Геннадий Кернес передал медикам новые автомобили для забора анализов на COVID-19 (ФОТО)   25.06 Власть Городской голова Харькова запустил челендж #Молодь_говорить 22.06 Общество Почесний харків’янин Анатолій Калабухін відзначає ювілей
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 