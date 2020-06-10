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10.06.2020  19:57   

Геннадий Кернес поделился впечатлениями от реконструированного Молодежного парка (ФОТО)

Сегодня, 10 июня, открылся после реконструкции Молодежный парк.


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Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на свое странице в Телеграмм, посвященный Молодежному парку.
 
"Сегодня открылся после реконструкции Молодежный парк. Карантин снял ограничения на спорт и прогулки в парках, и я с чистым сердцем разрешил убрать забор и сам там проехался. 
 
Уникальное место, оно и было таким, а стало классным сочетанием природы, истории и новой жизни: современные детские площадки, тенистые аллеи, амфитеатр для праздников, стадион для собак. Вековые деревья, краснокнижные тюльпаны – все сохранено, как и мемориальные, памятные места, просто привели в порядок. 
 
Хороший парк, где надо – спокойный, где надо – живой.  В этой концепции мы стараемся делать все новые и переделывать существующие места отдыха. Сейчас идут работы в парке Победы, около ДК ХЭМЗа, на Баварии, в Зеленом Гаю. Нужно, чтоб люди могли отдыхать недалеко от дома, работаем над этим".
 
 
 
 
 
 
Тэги:  кернес, молодежный парк, харьков
 
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