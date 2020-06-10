10.06.2020 19:57

Геннадий Кернес поделился впечатлениями от реконструированного Молодежного парка (ФОТО)

Сегодня, 10 июня, открылся после реконструкции Молодежный парк.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на свое странице в Телеграмм, посвященный Молодежному парку.

"Сегодня открылся после реконструкции Молодежный парк. Карантин снял ограничения на спорт и прогулки в парках, и я с чистым сердцем разрешил убрать забор и сам там проехался.

Уникальное место, оно и было таким, а стало классным сочетанием природы, истории и новой жизни: современные детские площадки, тенистые аллеи, амфитеатр для праздников, стадион для собак. Вековые деревья, краснокнижные тюльпаны – все сохранено, как и мемориальные, памятные места, просто привели в порядок.

Хороший парк, где надо – спокойный, где надо – живой. В этой концепции мы стараемся делать все новые и переделывать существующие места отдыха. Сейчас идут работы в парке Победы, около ДК ХЭМЗа, на Баварии, в Зеленом Гаю. Нужно, чтоб люди могли отдыхать недалеко от дома, работаем над этим".