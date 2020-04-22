22.04.2020 14:03

Геннадій Кернес: Усе необхідне для боротьби з коронавірусом в місті є

Харків забезпечують усім необхідним під час пандемії COVID-19.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомив журналістам Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, для майбутнього Експертного лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту продовжують купувати обладнання.



«Тільки сьогодні вночі розвантажили обладнання. Будемо робити все, щоб у нас була найсучасніша лабораторія, де ми могли б робити тести, вакцину тощо», - повідомив Геннадій Кернес.



Також міський голова нагадав, що інфекційні лікарні, які знаходяться в місті, - обласного підпорядкування. Для опорних міських лікарень закупили нові апарати ШВЛ, діагностичне обладнання. Також медустановам, представникам сфери соцзахисту і городянам безкоштовно роздали маски. Геннадій Кернес підкреслив, що лікарні отримують необхідне фінансування.



Крім того, в місті продовжить діяти програма будівництва (придбання) доступного житла, якою можуть скористатися лікарі, педагоги та інші представники бюджетних установ та комунальних підприємств.



«Хочу сказати, щоб харків'яни були впевнені у завтрашньому дні, що в місті - порядок. Все необхідне для боротьби з коронавірусом у місті є. Ми готові повністю до відновлення повноцінної роботи міських служб. Тільки чекаємо, коли закінчаться карантинні заходи», - сказав Геннадій Кернес.



Він також зазначив, що після завершення карантину Харківський метрополітен зможе відновити перевезення пасажирів протягом 40 хвилин.