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22.04.2020  14:03   

Геннадій Кернес: Усе необхідне для боротьби з коронавірусом в місті є

Харків забезпечують усім необхідним під час пандемії COVID-19.


// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомив журналістам Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, для майбутнього Експертного лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту продовжують купувати обладнання.

«Тільки сьогодні вночі розвантажили обладнання. Будемо робити все, щоб у нас була найсучасніша лабораторія, де ми могли б робити тести, вакцину тощо», - повідомив Геннадій Кернес.

Також міський голова нагадав, що інфекційні лікарні, які знаходяться в місті, - обласного підпорядкування. Для опорних міських лікарень закупили нові апарати ШВЛ, діагностичне обладнання. Також медустановам, представникам сфери соцзахисту і городянам безкоштовно роздали маски. Геннадій Кернес підкреслив, що лікарні отримують необхідне фінансування.

Крім того, в місті продовжить діяти програма будівництва (придбання) доступного житла, якою можуть скористатися лікарі, педагоги та інші представники бюджетних установ та комунальних підприємств.

«Хочу сказати, щоб харків'яни були впевнені у завтрашньому дні, що в місті - порядок. Все необхідне для боротьби з коронавірусом у місті є. Ми готові повністю до відновлення повноцінної роботи міських служб. Тільки чекаємо, коли закінчаться карантинні заходи», - сказав Геннадій Кернес.

Він також зазначив, що після завершення карантину Харківський метрополітен зможе відновити перевезення пасажирів протягом 40 хвилин.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, оборудование, харьков, коронавирус, пандемия
 
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