Главная Новости Власть Для всеукраинского центра вирусологии в Харькове закупили оборудование на 15 миллионов гривен, – Геннадий Кернес
16.04.2020  09:30   

Для всеукраинского центра вирусологии в Харькове закупили оборудование на 15 миллионов гривен, – Геннадий Кернес

Закуплена и отгружается первая партия оборудования для Экспертного лабораторно-диагностического центра инфекционных болезней и санитарной защиты, который создается в Харькове на базе «Экополиса ХТЗ».


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Будущий всеукраинский центр вирусологии в Харькове на базе «Экополиса ХТЗ» начинает приобретать материальную форму, сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Телеграм-канале.

«Мы только что поговорили с Александром Ярославским, и он сказал, что сейчас в Киеве уже отгружают со склада первую партию лабораторного оборудования на 15 млн. грн.

Это техника одного из ведущих американских производителей ThermoFisher Scientific, мирового лидера в области биотехнологий. Сегодня-завтра в Харьков прибудет лабораторный комплекс, который имеет одновременно и практическое (диагностическое) назначение и научное. То есть позволяет не просто устанавливать, болен ли пациент, но и получать бесценные данные для разработки дальнейшего лечения с учетом уникальных генетических особенностей как патогена, так и человека. Плюс проводить научные исследования для эффективной борьбы со всеми типами коронавирусов, а также с возбудителями других инфекционных заболеваний.

Это оборудование последнего поколения, которое будет использовано с целью целенаправленной борьбы с инфекционным заболеваниями впервые в Украине. И это то ядро, вокруг которого мы создадим вирусологический центр мирового уровня - Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты.

Интеллектуальное лидерство Харькова в действии!», – написал он.

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Тэги:  кернес, центр вирусологии, харьков, коронавирус
 
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