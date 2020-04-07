07.04.2020 16:49

Ігор Терехов повідомив, що в кінці тижня у Харкові очікують наступну мільйонну партію захисних масок

Медичні маски, спеціальні автомобілі та лікарські препарати придбають в Харкові для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.



//city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 7 квітня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Як повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту населення, медичних та соцпрацівників, необхідно перерозподілити кошти і направити 12,5 млн грн на придбання медичних масок. Для забезпечення роботи медичних мобільних бригад і доставки біологічних матеріалів до Харківського обласного лабораторного центру необхідно додатково виділити 3,7 млн ​​грн на придбання 10-ти спеціальних санітарних автомобілів. Крім того, 10 млн грн потрібно виділити на закупівлю лікарських засобів, що входять до переліку препаратів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Ігор Терехов повідомив, що городянам продовжують видавати мільйон масок, які надійшли до Харкова. Їх, зокрема, отримають медустанови, територіальні центри соціального обслуговування населення, управління праці та соціального захисту, сім'ї співробітників установ освіти та учнів.

Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, 750 тис. масок планується роздати протягом двох днів.

«Маски призначені для працівників освіти та їхніх сімей, а також сімей всіх учнів і вихованців. Працюємо разом з батьками, працівниками шкіл та дитячих садків. Робота йде активно, тому сьогодні-завтра всі маски будуть у харків'ян», - зазначила Ольга Деменко.

Ігор Терехов підкреслив, що в кінці тижня, 9-10 квітня, в місті очікують наступну мільйонну партію захисних масок.